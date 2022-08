Acerenza campione europeo nella 10 chilometri Nuoto di fondo | il lucano medaglia d' oro | Ginevra Taddeucci argento fra le donne

(Di domenica 21 agosto 2022)giornata conclusiva degli europei diunad’oro va in Basilicata. Ciò grazie a Domenicoche oggi ha vinto la 10dinelle acque di Ostia.d’femminile per. Ieriaveva conquistato il secondo postodietro Gregorio Paltrinieri. (foto: tratta da feder.it) L'articolo10 di: il...

Coninews : DOPPIETTA NELLA 5 KM! ???? Gregorio Paltrinieri campione d'Europa, Domenico Acerenza d'argento nel nuoto di fondo!… - Coninews : IMPRESSIONANTE MIMMO! ??????? Domenico Acerenza CAMPIONE D’EUROPA nella 10 km a #Roma2022! #ItaliaTeam @FINOfficial_ - SoniaSamoggia : RT @paoloigna1: #Paltrinieri non azzecca la gara? Niente paura c'è #Acerenza che è un campione non un gregario e si prende l'oro! #EuropeiN… - CFNFMCalcio : RT @Coninews: IMPRESSIONANTE MIMMO! ??????? Domenico Acerenza CAMPIONE D’EUROPA nella 10 km a #Roma2022! #ItaliaTeam @FINOfficial_ https://… - NoiNotizie : Acerenza campione europeo nella 10 chilometri #nuoto -

Grande impresa di Domenicosul tetto d'Europa della 10 chilometri in acque libere. Fuori dal podio ildel mondo in carica Gregorio Paltrinieri., 27 anni potentino delle Fiamme Oro, e' stato superlativo nelle acque del mar Tirreno davanti all'affollata spiaggia di Ostia nell'ultima ...Il mare non ci permetteva di nuotare molto bene', ha detto a Raisport il neomondiale ... Ora sul podio con l'inno sarà un' emozione , mi tremeranno le gambe', ha concluso. Taddeucci ...Una domenica da squalo per Domenico Acerenza, il ragazzo che sembrava destinato a rimanere nell'ombra del mitico Gregorio Paltrinieri. Vincere il primo oro della sua vita a Ostia è qualcosa di assai s ...Sprint alla Greg Paltrinieri e oro. Solo che questa volta a mettere in riga la concorrenza è Domenico Acerenza, “solitamente” argento alle spalle del fenomeno azzurro che ha chiuso al settimo posto. D ...