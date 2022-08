Abbronzatura in Senza veli | come proteggere il seno esposto al sole?

Abbronzatura in topless: come proteggere il seno esposto al sole? (Di domenica 21 agosto 2022) Life&People.it Prendere il sole in Senza veli è tornato di moda ormai da qualche anno sulle spiagge italiane. Sinonimo di libertà e comodità, togliere il pezzo sopra del costume è diventata pratica molto diffusa soprattutto tra i giovanissimi e la cosiddetta Generazione Z, che vive un rapporto più sereno con il proprio corpo. Anche le celebrities amano il monokini: Aurora Ramazzotti, Chiara Ferragni e Jennifer Lopez – per citarne alcune – scelgono lo stile “Free the nipple” anche e soprattutto per provocare e sfidare la censura social. Esporsi al sole in Senza veli fa male al seno? Indipendentemente dalla motivazione che spinge a dire addio al reggiseno in spiaggia è importante sapere come comportarsi. Per molti medici i ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 21 agosto 2022) Life&People.it Prendere ilinè tornato di moda ormai da qualche anno sulle spiagge italiane. Sinonimo di libertà e comodità, togliere il pezzo sopra del costume è diventata pratica molto diffusa soprattutto tra i giovanissimi e la cosiddetta Generazione Z, che vive un rapporto più sereno con il proprio corpo. Anche le celebrities amano il monokini: Aurora Ramazzotti, Chiara Ferragni e Jennifer Lopez – per citarne alcune – scelgono lo stile “Free the nipple” anche e soprattutto per provocare e sfidare la censura social. Esporsi alinfa male al? Indipendentemente dalla motivazione che spinge a dire addio al reggiin spiaggia è importante saperecomportarsi. Per molti medici i ...

