A caccia del bestseller dalle monache a Salazar (passando per registi e misteri letterari) (Di domenica 21 agosto 2022) Fra gli stranieri più attesi, il premio Pulitzer Cohen, l'americana Lauren Groff e il Goncourt Mbougar Sarr Ma anche Giménez-Bartlett e l'esordio noir di Michael Mann. E gli inediti del Pessoa "politico"

