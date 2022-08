4 Posti come Funzionario Amministrativo al Comune di Pordenone (Di domenica 21 agosto 2022) Il Comune di Pordenone ha pubblicato un Concorso per 4 Posti come Funzionario Amministrativo Contabile a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro Posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Funzionario Amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, per il Comune di Pordenone, di cui due Posti riservati a favore dei soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Requisiti ed Invio della Domanda Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando ... Leggi su posizioniaperte (Di domenica 21 agosto 2022) Ildiha pubblicato un Concorso per 4Contabile a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro, a tempo pieno ed indeterminato, dicontabile, categoria D, posizione economica D1, per ildi, di cui dueriservati a favore dei soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Requisiti ed Invio della Domanda Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando ...

AlbertoBagnai : Abbiamo importanti infrastrutture come il porto di Ortona e una centralità geografica sulla costa orientale che son… - AngeloScebba : SCUOLA NEWS 21 AGOSTO 2022 Scuole a settembre: finestre chiuse o finestre aperte? (Video) Link video da condividere… - alde68 : Le stragi avvengono sempre e solo nei posti dove sono bandite come le scuole appunto. Brutta cosa l’ignoranza. - 75OK : @DeerEwan Pedine da spostare di qua e di là. Che credibilità possono avere e come possono parlare alla gente di que… - antonella1997sc : RT @_mariells: Quando realizzo che sto aspettando che una sconosciuta posti le unghie che si è fatta per capire qualcosa su come va con un… -