? LIVE! Atalanta-Milan, le formazioni: sorpresa Malinovskyi dal primo minuto (Di domenica 21 agosto 2022) LE formazioni UFFICIALI Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Maehle; Pasalic; Zapata, Malinovskyi. A disp.: Sportiello, Rossi, Demiral, Ruggeri, Zortea, Soppy, Scalvini, Lookman, Boga, Muriel. All. Gasperini Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Adli, Saelemaekers, de Ketelaere, Giroud, Origi. All. Pioli Arbitro: Maresca (sez. Napoli) Gian Piero Gasperini cambia due uomini rispetto all’undici visto a Marassi una settimana fa: Demiral rileva Okoli al centro della difesa, mentre a sorpresa c’è Ruslan Malinovskyi dal primo minuto in attacco ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 agosto 2022) LEUFFICIALI(3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Maehle; Pasalic; Zapata,. A disp.: Sportiello, Rossi, Demiral, Ruggeri, Zortea, Soppy, Scalvini, Lookman, Boga, Muriel. All. Gasperini(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Adli, Saelemaekers, de Ketelaere, Giroud, Origi. All. Pioli Arbitro: Maresca (sez. Napoli) Gian Piero Gasperini cambia due uomini rispetto all’undici visto a Marassi una settimana fa: Demiral rileva Okoli al centro della difesa, mentre ac’è Ruslandalin attacco ...

