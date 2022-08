? LIVE! Atalanta-Milan 1-1 | Bennacer risponde a Malinovskyi | finale infuocato

(Di domenica 21 agosto 2022) IL TABELLINO1-1 Marcatori: 29?(A), 68?(M)(3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti (82? Okoli); Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Maehle (89? Zortea); Pasalic (73? Scalvini); Zapata (73? Muriel),(73? Lookman). A disp.: Sportiello, Rossi, Ruggeri, Soppy, Boga. All. Gasperini(4-2-3-1): Maignan; Calabria (84? Florenzi), Kalulu, Tomori, Hernandez;, Tonali; Messias (66? Saelemaekers), Brahim Diaz (58? de Ketelaere), Leao (66? Origi); Rebic (58? Giroud). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Adli. All. Pioli Arbitro: Maresca (sez. Napoli) Ammoniti: Toloi, Pioli (all.), Rebic, Hateboer, Tonali, Djimsiti, Theo Hernandez Espulsi: – Note: 19.216 ...

GOL!- Milan 1 - 0 al 29'! Rete di Malinovskyi!in vantaggio col sinistro dal limite di Malinovskyi, deviato da Kalulu quel tanto che basta per mettere fuori causa Maignan. 72' Triplo cambio per la dea: fuori Zapata, Pasalic e Malinovskyi, dentro Muriel, Lookman e Scalvini. 70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOL!!!! ISMA!!!!