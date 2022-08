? LIVE! Atalanta-Milan 1-0 | decide Malinovskyi | Pasalic sfiora il raddoppio

(Di domenica 21 agosto 2022) IL TABELLINO1-0 Marcatori: 29?(A)(3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Maehle;; Zapata,. A disp.: Sportiello, Rossi, Okoli, Ruggeri, Zortea, Soppy, Scalvini, Lookman, Boga, Muriel. All. Gasperini(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz (58? de Ketelaere), Leao; Rebic (58? Giroud). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Adli, Saelemaekers, Origi. All. Pioli Arbitro: Maresca (sez. Napoli) Ammoniti: Toloi, Pioli (all.), Rebic, Hateboer Espulsi: – Note: 19.216 spettatori. Recupero tempo: 1? PT I GOL 29? – GOAL! La sblocca propro ...

fabiomanetti78 : RT @calciomercatoit: ?? 68' - GOOOOOL DEL MILAN! I rossoneri hanno pareggiato con #Bennacer ??? ATALANTA-MILAN 1-1 LIVE BOLOGNA-VERONA 1-1… - infoitsport : Atalanta-Milan LIVE 1-0: occasione per Tonali, Pioli si affida a Giroud e De Ketelaere - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? 68' - GOOOOOL DEL MILAN! I rossoneri hanno pareggiato con #Bennacer ??? ATALANTA-MILAN 1-1 LIVE BOLOGNA-VERONA 1-1… - calciomercatoit : ?? 68' - GOOOOOL DEL MILAN! I rossoneri hanno pareggiato con #Bennacer ??? ATALANTA-MILAN 1-1 LIVE BOLOGNA-VERONA 1-1 LIVE - milansette : LIVE MN - Atalanta-Milan (1-0): Grande azione di Leao, gol sfiorato #acmilan #rossoneri -

Allo stadio Gewiss, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,e Milan si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiMilan 1 - 0 MOVIOLA 1 ' Fischio d'inizio ore 20.45 ...... Dazn, Helbize Sky Go. Cagliari Cittadella, come per tutte le altre sfide della Serie B, ... in B nel 2006 debuttando in Serie A il 17 dicembre dello stesso anno per la sfida Sienadel'...70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOL!!!! ISMA!!!! La palla rimane in campo, Saelemaekers serve ancora Bennacer che punta Maehle, lo salta e con un mancino a giro pareggia i conti. Che gol! - Le ...Brutto intervento quello dell’atalantino su Rafael Leao! Maresca ha dato solo l’ammonizione, ma i tifosi hanno avuto qualcosa da ...