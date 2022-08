? LIVE! Atalanta-Milan 1-0, al 29? la sblocca Malinovskyi col sinistro (Di domenica 21 agosto 2022) IL TABELLINO Atalanta-Milan 1-0 Marcatori: 29? Malinovskyi (A) Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Maehle; Pasalic; Zapata, Malinovskyi. A disp.: Sportiello, Rossi, Okoli, Ruggeri, Zortea, Soppy, Scalvini, Lookman, Boga, Muriel. All. Gasperini Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Adli, Saelemaekers, de Ketelaere, Giroud, Origi. All. Pioli Arbitro: Maresca (sez. Napoli) Ammoniti: Toloi, Pioli (all.) Espulsi: – Note: – I GOL 29? – La sblocca propro Malinovskyi! Invitato al tiro da Maehle sulla sinistra, scarica il mancino dal limite di prima ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 agosto 2022) IL TABELLINO1-0 Marcatori: 29?(A)(3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Maehle; Pasalic; Zapata,. A disp.: Sportiello, Rossi, Okoli, Ruggeri, Zortea, Soppy, Scalvini, Lookman, Boga, Muriel. All. Gasperini(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Adli, Saelemaekers, de Ketelaere, Giroud, Origi. All. Pioli Arbitro: Maresca (sez. Napoli) Ammoniti: Toloi, Pioli (all.) Espulsi: – Note: – I GOL 29? – Lapropro! Invitato al tiro da Maehle sulla sinistra, scarica il mancino dal limite di prima ...

