Zuppa di Porro 20 agosto 2022

(Di sabato 20 agosto 2022)diis back. Ma consiglio a tutti quelli che possono di farsi qualche giorno di vacanza, soprattutto ai politici. Sono passati dieci giorni e mi trovo il nuero uno del campidoglio che minaccia il suo amichetto di partito: inginocchiati e viemmi a chiedere scusa. Per la stampa, manca suburra: ma quelli non erano fascistelli? Messaggero, il giornale romano, in prima una notiziola. tante volte avesse qualche rapporto con il minaccioso Ruberti? Foglio numero uno in questa vicenda, anche se Ferarra Difende. Poi vedi Letta che per insultare la Meloni scegli la Cnn: e Iacometti ricorda su Libero che anche per Drgahi si doveva cambiare qualcosa di questo Pnrr. E poi la premier finlandese si mete a ballare, a proposito mitica, ma deve in questo mondo di moralisti pazzi farsi il test antidroga. Ma davvero? no vabbè, la Soffici è tornata, dopo ...