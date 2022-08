Xavi | 'Casemiro ha segnato un'epoca del calcio'

Culerss1899 : @LarryVG1703 @2010MisterChip JAJAJAJSJSJSJS LAAAARRYYYYYYYYYY JSJSJSJJDJDJDHSJSJSJSS krrooos mejor que xavi ? Casem… - Gran_Cassa_ : @EnricoTurcato Gattuso-Pirlo-Seedorf Xavi-Busquets-Iniesta Modric-Casemiro-Kroos Scholes-Carrick-Fletcher I 4 trii… - SimoneGioia96 : #modric, #Kroos e #Casemiro hanno disegnato e insegnato calcio: un terzetto di centrocampo che, al pari di #Xavi,… - gomorrasr : @missionaryshin @Bresingar_ @Casemiro va beh, sarà, a gusto personale il trio Iniesta-Xavi-Busquets gli sta sopra p… - dihrl94 : La storia parlerà di Xavi Iniesta e Busquets. I libri di Kroos Modric e Casemiro -

Corriere dello Sport

...principalmente dei giocatori in uscita nel suo soggiorno nel capoluogo lombardo.21.45 -blinda ... I Red Devils guardano a.20.30 - E' praticamente fatta per il ritorno in Serie A di Grassi. ...Soprattutto perché il Barcellona è rinato sotto la guida die soprattutto si è rinforzato in ... REAL MADRID (4 - 3 - 3): Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Modric,, Kroos; ... "Il Real Madrid inizia a metabolizzare l'addio di Casemiro" Il tecnico del Barcellona, Xavi, alla vigilia della sfida di campionato contro la Real Sociedad, ha toccato diversi argomenti in conferenza stampa: “C’è un mercato che finisce il 31 agosto e vedremo c ...Il Manchester United sta diventando un vero e proprio tutore a centrocampo aggiungendo Casemiro dal Real Madrid in un accordo con 60 milioni di euro in ...