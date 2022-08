WWE | Un volto familiare ritorna a Smackdown

(Di sabato 20 agosto 2022) Nella puntata di stanotte diè stato mostrato un videoclip in cui i Viking Raiders celebravano il “funerale” del New Day. Ricordiamo che le due fazioni sono in guerra tra loro da diverso tempo, non lesinando colpi bassi e attacchi alle spalle reciproci. Nel suddetto video si vede di spalle una sagoma, presumibilmente di una donna, che svolge la funzione di “cerimoniere”. Molti hanno individuato in quella silhouette il corpo di Sarah Logan. Ritorno a sorpresa La Logan ha sempre accompagnato i due Vichinghi nell’arco della loro permanenza in WWE, per cui non ci sarebbe da stupirsi se fosse davvero lei la donna del video. L’atleta donna è fuori dagli schermi dal Giugno 2022; Da quando, cioè, ha annunciato di voler fare “un passo indietro dal Wrestling per il futuro”. Poco più di un anno prima, nel Febbraio 2021,lei e Raymond Rowe avevano dato alla ...

