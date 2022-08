WWE | Nikkita Lyons non ha potuto lottare a SmackDown perché non vaccinata?

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 20 agosto 2022)avrebbe dovuto partecipare a un tag team match con Zoey Stark questa settimana a, ma quest’ultima ha subito una commozione cerebrale a NXT Heatwave. Tuttavia, secondo quanto riportato da Dave Meltzer nell’aggiornamento del fine settimana, anchenon poteva lavorare aquesto venerdì, dato che le era precluso l’accesso in Canada. Al confine tra Canada e Stati Uniti, infatti, sono ancora molto severi in controlli anti-covid epare non essersicontro il COVID-19. Le politiche di immigrazione sono ancora in vigore e richiedono ai viaggiatori di fornire una prova di vaccinazione per entrare in Canada. È possibile che la WWE non fosse a conoscenza del fatto che ...