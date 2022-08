William e Kate | finalmente escono allo scoperto | la lietissima notizia scuote il Regno

Leggi su altranotizia

(Di sabato 20 agosto 2022), i duchi di Cambridge, sono pronti al trasloco. In questo caso non si tratta soltanto di un trasferimento da una residenza reale ad un’altra. In questa occasione c’è molto di più. C’è un passaggio epocale. Sono giorni che precedono un grande cambiamento. Una decisione presa da tempo dai duchi di Cambridge. Una fase importante di passaggio, che è molto di più di un trasloco da una residenza ad un’altra.-e--Altra.it, fin dal giorno del loro matrimonio, si sono mostrati come il volto della futura monarchia britannica, affidabile e moderna. Anche quella che può sembrare una decisione non particolarmente importante, come un cambio di residenza reale, può invece assumere un significato epocale. ...