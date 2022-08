Vuelta a España 2022 | Sam Bennett è tornato | volata vincente per l’irlandese Teunissen Maglia Rossa

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022) ÈSam: dopo quasi due annitorna a gioire in un grande giro. Dal Tour de France 2020 alla, un paio di stagioni ricche di delusioni e poi lanella seconda tappa della corsa iberica: sprint eccellente in quel di Utrecht. Cambia lache va sulle spalle di Mike(Jumbo-Visma), quarto. La prima fuga di questaè scattata praticamente al pronti, via. All’attacco in cinque: Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost), Jetse Bol (Burgos-BH), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel – Euskadi) e Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic). Il gruppo, come di consueto, ha gestito al ...