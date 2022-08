Vuelta a Espana 2022 oggi, seconda tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Tim Merlier il favorito nella prima volata (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo la cronometro a squadre di apertura che ha premiato Robert Gesink e la Jumbo-Visma, è tempo per la prima tappa in linea della Vuelta a Espana 2022. Si corre ancora in territorio neerlandese, dove si rimarrà anche per la frazione di domani, prima di atterrare in Spagna. percorso Come spesso accade nelle partenze all’estero dei Grandi Giri, e a maggior ragione nei Paesi Bassi, il percorso dovrebbe favorire il primo sprint di gruppo. Nessuna difficoltà altimetrica nei 175 km che collegheranno s’Hertongenbosch a Utrecht, fatta eccezione per un comunque irrilevante dentello di 2 km al 2,4% posto a metà gara che servirà unicamente ad assegnare i primi punti GPM. L’unica insidia potrebbe essere il vento, spesso molto forte in queste zone. Finale ricco di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo la cronometro a squadre di apertura che ha premiato Robert Gesink e la Jumbo-Visma, è tempo per lain linea della. Si corre ancora in territorio neerlandese, dove si rimarrà anche per la frazione di domani,di atterrare in Spagna.Come spesso accade nelle partenze all’estero dei Grandi Giri, e a maggior ragione nei Paesi Bassi, ildovrebbe favorire il primo sprint di gruppo. Nessuna difficoltà altimetrica nei 175 km che collegheranno s’Hertongenbosch a Utrecht, fatta eccezione per un comunque irrilevante dentello di 2 km al 2,4% posto a metà gara che servirà unicamente ad assegnare i primi punti GPM. L’unica insidia potrebbe essere il vento, spesso molto forte in queste zone. Finale ricco di ...

