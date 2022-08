Voto all’estero, l’ira degli italiani a Londra su Crisanti candidato Pd: “Perché proprio da noi?” (Di sabato 20 agosto 2022) Tra gli italiani all’estero infuria la polemica su Andrea Crisanti, capolista del Partito Democratico della circoscrizione Europa, professore uscito dall’Imperial College di Londra e contestualmente direttore della Microbiologia dell’Azienda ospedaliera di Padova. Oggi spunta che Crisanti sarebbe iscritto alla sezione Pd di Londra da addirittura sei anni. “Il professore non si è mai visto da queste parti, anche se leggo che ha una bellissima casa a Chelsea, a pochi passi dalla sede della mia attività commerciale”, commenta Vincenzo Zaccarini, imprenditore italiano, a Londra dagli anni ’80, delegato di Fratelli d’Italia in Gran Bretagna. “Non l’ho mai visto neanche agli eventi diplomatici. Si vede che lo studio sulle zanzare lo impegna tanto. Ma da due anni lo vedo in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 agosto 2022) Tra gliinfuria la polemica su Andrea, capolista del Partito Democratico della circoscrizione Europa, professore uscito dall’Imperial College die contestualmente direttore della Microbiologia dell’Azienda ospedaliera di Padova. Oggi spunta chesarebbe iscritto alla sezione Pd dida addirittura sei anni. “Il professore non si è mai visto da queste parti, anche se leggo che ha una bellissima casa a Chelsea, a pochi passi dalla sede della mia attività commerciale”, commenta Vincenzo Zaccarini, imprenditore italiano, adagli anni ’80, delegato di Fratelli d’Italia in Gran Bretagna. “Non l’ho mai visto neanche agli eventi diplomatici. Si vede che lo studio sulle zanzare lo impegna tanto. Ma da due anni lo vedo in ...

