“Vorrei lo facesse lui”: Paolo Bonolis, chiamata interna da Mediaset | Non può dire di no (Di sabato 20 agosto 2022) Una proposta allettante per il conduttore Paolo Bonolis che oltre ad essere un ottimo professionista è anche una persona di cuore, non può rifiutare! Paolo Bonolis (Instagram)Paolo Bonolis ha ricevuto una richiesta del tutto inaspettata. Il conduttore però quest’anno sarà più che impegnato, non solo per le nuove puntate di Avanti un Altro, ma anche per la nuova stagione di Ciao Darwin che sta per arrivare. Un anno ricco di novità, che vedrà al suo fianco anche cambiamenti di cast: l’addio di Sara Croce ha fatto sì che la produzione scegliesse un’altra bonas e a prendere il suo posto è stata l’ex gieffina Sophie Codegoni. La modella è stata contattata da Sonia Bruganelli, con cui era rimasta in contatto dopo il reality, figura che cura tutta la parte della selezione cast e provini dei ... Leggi su direttanews (Di sabato 20 agosto 2022) Una proposta allettante per il conduttoreche oltre ad essere un ottimo professionista è anche una persona di cuore, non può rifiutare!(Instagram)ha ricevuto una richiesta del tutto inaspettata. Il conduttore però quest’anno sarà più che impegnato, non solo per le nuove puntate di Avanti un Altro, ma anche per la nuova stagione di Ciao Darwin che sta per arrivare. Un anno ricco di novità, che vedrà al suo fianco anche cambiamenti di cast: l’addio di Sara Croce ha fatto sì che la produzione scegliesse un’altra bonas e a prendere il suo posto è stata l’ex gieffina Sophie Codegoni. La modella è stata contattata da Sonia Bruganelli, con cui era rimasta in contatto dopo il reality, figura che cura tutta la parte della selezione cast e provini dei ...

_mysteryoflovee : oggi giorno internazionale del/a migliorx amicx e sta volta io non ho fatto niente. Perché per una volta vorrei che… - masup0 : @marioadinolfi Ma vai ingozzarti la trippa va! Io vorrei che la Marin tu facesse il culo. Imbecille, borioso, accid… - SandraM0027 : @Collin2997 @aciapparoni Lo so, e vorrei che si facesse pulizia. Ma lezioni da certa gente, che nemmeno se ne vergogna, anche no - NNs58172839 : @gparagone Vorrei molto che chi ha la patente B facesse ((x obbligo un corso di aggiornamento in autoscuola di 20 )… - di_luca_daniele : @tarkonte @Antonie62537279 @adrianobusolin Ti autodenunci? Oppure neghi che la RAI è un’azienda pubblica e che quin… -