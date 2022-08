Volley, l’Italia batte il Giappone in amichevole e si lancia verso i Mondiali: tra 7 giorni l’esordio (Di sabato 20 agosto 2022) l’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 (25-20; 23-25; 25-16; 25-20) nel match che ha chiuso il triangolare amichevole di Cuneo. Dopo la sconfitta maturata due giorni fa contro gli USA per 3-0, i Campioni d’Europa hanno saputo reagire contro la compagine nipponica, che ieri aveva pareggiato per 2-2 contro gli americani (nei test match non è previsto il tie-break). Si trattava dell’ultimo confronto per i ragazzi del CT Fefé De Giorgi, tra una settimana inizieranno i Mondiali in Polonia e Slovenia. La nostra Nazionale ha tratto le ultime indicazioni e ora punta alla rassegna iridata, con l’obiettivo di farsi strada dopo aver trionfato a livello continentale lo scorso anno. l’esordio è previsto per sabato 27 agosto (ore 21.15) contro il Canada a Lubiana (Slovenia). Il sestetto titolare ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)ha sconfitto ilper 3-1 (25-20; 23-25; 25-16; 25-20) nel match che ha chiuso il triangolaredi Cuneo. Dopo la sconfitta maturata duefa contro gli USA per 3-0, i Campioni d’Europa hanno saputo reagire contro la compagine nipponica, che ieri aveva pareggiato per 2-2 contro gli americani (nei test match non è previsto il tie-break). Si trattava dell’ultimo confronto per i ragazzi del CT Fefé De Giorgi, tra una settimana inizieranno iin Polonia e Slovenia. La nostra Nazionale ha tratto le ultime indicazioni e ora punta alla rassegna iridata, con l’obiettivo di farsi strada dopo aver trionfato a livello continentale lo scorso anno.è previsto per sabato 27 agosto (ore 21.15) contro il Canada a Lubiana (Slovenia). Il sestetto titolare ...

