Vodafone propone smartphone a 5 e 8 euro al mese | tutti i modelli

(Di sabato 20 agosto 2022) Il vostrovi sta abbandonando o volete un modello con il 5G da pagare a rate?diverse soluzioni a meno di 10al. Ecco i prodotti migliori in questa fascia di prezzo L’estate è un momento in cui, è innegabile, teniamo loin mano moltissimo per fare foto, video, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Everyeye Tech

... pagando poi 19,99 euro al mese fino al 31 agosto 2023, Kena Mobilefino alla fine del mese ... Per chi proviene da, Tim, WindTre, Very Mobile o ho. Mobile, l'operatore proporne chiamate ...Kena Mobile , ovvero l'operatore virtuale di TIM,un'offerta dedicata ai clienti Iliad e di ... L'operatore virtuale di, invece, si chiama ho. mobile: tra le sue offerte ce n'è una per ... Vodafone propone a ex clienti Special 100 Digital Edition da 6,99 Euro al mese Se cercate uno smartphone in offerta a meno di 10 euro nella sezione apposita del sito di Vodafone ci sono modelli per tutti i gusti ...Siamo di nuovo alla fine della settimana, e come ogni venerdì torna l'appuntamento con Happy Friday per i clienti Vodafone iscrit ...