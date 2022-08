Vista da vicino - Tutta la Citroën C3 Aircross foto per foto (Di sabato 20 agosto 2022) La Citroën C3 Aircross ha un look personale, molto diverso da tutte le sue concorrenti. Ma non è solo questo il suo punto di forza. Perché la piccola francese ha molte frecce al suo arco, a partire dall'ottimo rapporto tra le dimensioni esterne e la spaziosità del suo abitacolo. Lunga 4 metri e 16 centimetri, può trasportare fino a cinque passeggeri (con qualche rinuncia in termini di larghezza sulla seconda fila) e parecchi bagagli: il volume dichiarato per il vano di carico è di ben 410 litri con tutti i sedili in uso, ma reclinando gli schienali del divano posteriore si può arrivare fino a 1.289 litri. C'è anche diesel. La transalpina è ormai sul mercato da quasi sei anni e per questo motivo dentro il suo cofano non trovano spazio motori elettrificati. A listino sono infatti presenti solo unità benzina o diesel. Nel primo caso sono previste due ... Leggi su quattroruote (Di sabato 20 agosto 2022) LaC3ha un look personale, molto diverso da tutte le sue concorrenti. Ma non è solo questo il suo punto di forza. Perché la piccola francese ha molte frecce al suo arco, a partire dall'ottimo rapporto tra le dimensioni esterne e la spaziosità del suo abitacolo. Lunga 4 metri e 16 centimetri, può trasportare fino a cinque passeggeri (con qualche rinuncia in termini di larghezza sulla seconda fila) e parecchi bagagli: il volume dichiarato per il vano di carico è di ben 410 litri con tutti i sedili in uso, ma reclinando gli schienali del divano posteriore si può arrivare fino a 1.289 litri. C'è anche diesel. La transalpina è ormai sul mercato da quasi sei anni e per questo motivo dentro il suo cofano non trovano spazio motori elettrificati. A listino sono infatti presenti solo unità benzina o diesel. Nel primo caso sono previste due ...

