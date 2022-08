“Viola come il mare”, Can Yaman infiamma il web con le nuove clip del backstage (VIDEO) (Di sabato 20 agosto 2022) Can Yaman condivide sui social un nuovo estratto del backstage di “Viola come il mare”: ecco cosa è emerso Can Yaman è inarrestabile. A settembre tornerà sul piccolo schermo con una nuova avventura. L’attore e modello turco interpreterà l’ispettore capo Francesco Demir nella nuova fiction di Canale 5 “Viola come il mare”. L’amato Can sarà al fianco della bravissima Francesca Chillemi che invece interpreterà Viola Vitale ovvero la protagonista. I fan sono in trepida attesa per l’arrivo di questa nuova avventura dell’attore, intere generazioni sono pronte a sostenerlo e supportarlo puntata dopo puntata. I due attori nelle ultime settimane hanno già sganciato sui social diverse clip inedite, foto ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 agosto 2022) Cancondivide sui social un nuovo estratto deldi “il”: ecco cosa è emerso Canè inarrestabile. A settembre tornerà sul piccolo schermo con una nuova avventura. L’attore e modello turco interpreterà l’ispettore capo Francesco Demir nella nuova fiction di Canale 5 “il”. L’amato Can sarà al fianco della bravissima Francesca Chillemi che invece interpreteràVitale ovvero la protagonista. I fan sono in trepida attesa per l’arrivo di questa nuova avventura dell’attore, intere generazioni sono pronte a sostenerlo e supportarlo puntata dopo puntata. I due attori nelle ultime settimane hanno già sganciato sui social diverseinedite, foto ...

