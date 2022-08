VIDEO – La carica dei tifosi dell’Atalanta a Zingonia in vista del match contro il Milan (Di sabato 20 agosto 2022) L’Atalanta si prepara all’esordio casalingo contro il Milan, e il popolo atalantino non ha esitato a sostenere i ragazzi a Zingonia Grande entusiasmo presso il Centro Bortolotti di Zingonia. Baciati dal sole presenti moltissimo tifosi dell’Atalanta alla vigilia della sfida casalinga contro il Milan. Ognuno può avere opinioni diverse per quanto concerne il mercato (si è pur sempre in questo periodo), ma l’amore nei confronti della Dea viene sempre messo davanti a tutto. Ecco il calore del popolo atalantino. https://www.instagram.com/p/ChfBDlfDXgW/?igshid=YmMyMTA2M2Y= L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) L’Atalanta si prepara all’esordio casalingoil, e il popolo atalantino non ha esitato a sostenere i ragazzi aGrande entusiasmo presso il Centro Bortolotti di. Baciati dal sole presenti moltissimoalla vigilia della sfida casalingail. Ognuno può avere opinioni diverse per quanto concerne il mercato (si è pur sempre in questo periodo), ma l’amore nei confronti della Dea viene sempre messo davanti a tutto. Ecco il calore del popolo atalantino. https://www.instagram.com/p/ChfBDlfDXgW/?igshid=YmMyMTA2M2Y= L'articolo proviene da Calcio News 24.

