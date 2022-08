SoniaLaVera : RT @MediasetTgcom24: Vicenza, cerca di recuperare il cellulare della fidanzata: precipita in un dirupo e muore #Vicenza #Asiago #Rotzo htt… - MediasetTgcom24 : Vicenza, cerca di recuperare il cellulare della fidanzata: precipita in un dirupo e muore #Vicenza #Asiago #Rotzo - Cucciolina96251 : RT @LBuconi: #Genoa offerto un triennale ad #Aramu, si cerca l’accordo. #Cesena preso il difensore #Coccolo. #Vicenza attesa per #Cavion e… - LBuconi : #Genoa offerto un triennale ad #Aramu, si cerca l’accordo. #Cesena preso il difensore #Coccolo. #Vicenza attesa per… - Paolo_Cu : @EnricoLetta @pdnetwork Ti catapulti come nominato a Vicenza, senza conoscere la sua gene, le problematiche è il te… -

TGCOM

... residente in provincia di Rovigo, è morto nel primo pomeriggio precipitando per un centinaio di metri da un massiccio sulla Val d'Astico, a Rotzo, sull'Altopiano di Asiago (). Secondo una ...... residente in provincia di Rovigo, è morto nel primo pomeriggio precipitando per un centinaio di metri da un massiccio sulla Val d'Astico, a Rotzo, sull'Altopiano di Asiago (). Secondo una ... Vicenza, cerca di recuperare il cellulare della fidanzata: precipita in un dirupo e muore Il 30enne si è sporto troppo su un precipizio, ha perso l'equilibrio ed è precipitato per un centinaio di metri sull'Altopiano di Asiago ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...