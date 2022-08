Vi ricordate Francesca Rettondini | compagna di Alberto Castagna? Ecco com' è oggi a 54 anni

(Di sabato 20 agosto 2022)ha avuto un periodo di grande popolarità televisiva, soprattutto negli'90 e nei primi 2000. Poi, lentamente, è sparita dalle scene.com'è e cosa fa, a 54è nata nel marzo del 1968 a Verona. Fin da giovane si appassiona alla recitazione, prendendo parte a diverse produzioni televisive e cinematografiche, dimostrando di essere a suo agio sia sul piccolo che sul grande schermo. Il primo grande amore è tuttavia la televisione: l'esordio sul piccolo schermo avviene nel 1993, quando recita sia in "I ragazzi del muretto 2" che in "Passioni". Duedopo viene scelta da Enrico Montesano per una parte in "Pazza famiglia". Sempre nel 1995, prende parte a "Ragazzi della notte", ...

Francesca_Man_ : RT @UAAR_it: Piero Angela è una tra le tante personalità che hanno chiesto di essere ricordate con una cerimonia laica. Per i comuni cittad… -

Tutto Notizie

Laagli esordi agli inizi della sua carriera L'amatissima showgirl in questi anni è ...sua sorella hanno dovuto affrontare in precedenza con la scomparsa della loro mamma e sorellaE voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram Non ve ne pentirete! Can Yaman in Viola come il mare Cresce l'attesa per la fiction di Canale 5 con protagonisti Can Yaman eChillemi. Si ... Vi ricordate Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani Ecco cosa fa oggi per vivere Francesca Ferragni ha condiviso con i follower un tenero ricordo delle vacanze: un momento di relax con il figlio Edoardo e il cane Gabriella ...Esatto, Francesca ha un cognome che svela tutto ... al ‘Grande Fratello’, esperienza della quale lo stesso Argentero vorrebbe lasciarsi il ricordo alle spalle. Spesso Luca è tornato sull’argomento, ...