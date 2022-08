Vi dico perché non mi candido Lo sfogo durissimo | terremoto nel centrodestra

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 agosto 2022) Adesso spiega tutto. "È una scelta serena contro un certo modo di intendere la politica". Così il senatore Gaetano Quagliariello spiega al Corriere della Sera la sua scelta di non ricandidarsi in Parlamento. "La politica è passione, è impegno ed è anche dedizione. Candidarmi per ilin un collegio, sicuro come quello di Salerno, ma che non ha niente a che fare con il mio impegno, non mi interessa. Decidere di dedicarsi alla politica fuori dal Parlamento, come ho fatto io, dovrebbe essere considerato normale". Quagliariello si sofferma anche sulle voci che parlano di un veto della Lega nei suoi confronti: "Non so di veti della Lega: le mie scelte non sono diverse da quelle di altri esponenti politici che pure sono stati candidati. Non credo ci sia stato alcun veto, e se ci fosse stato, la mia scelta non ne è stata influenzata". Per Quagliariello serve ...