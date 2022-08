"Vi dico io dove arriverà la Meloni": profezia del big del centrodestra sul voto che cambia tutto (Di sabato 20 agosto 2022) Marcello Pera in un colloquio con il Fatto quotidiano si lancia in una profezia sul fruturo politico di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia. Come è noto i sondaggi danno il partito della Meloni in testa e attualmente tocca il 24 per cento dei consensi, secondo l'ultima rilevazione Tecnè. Ma Pera va oltre e profetizza un futuro radioso per la leader di FdI: "Lei è come Berlusconi nel 1994 e Renzi nel 2014, avrà un grande successo...". Poi spiega anche le voci su un suo coinvolgimento nelle liste di FdI e non fa mistero di aver avuto contatti proprio con la Meloni: "Mi piacerebbe occuparmi della mia grande passione: le riforme costituzionali. E Giorgia ha battuto molto su questo tasto per provare a convincermi...". Negli ambienti di Fratelli d'Italia c'è molta fiducia sul risultato elettorale che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Marcello Pera in un colloquio con il Fatto quotidiano si lancia in unasul fruturo politico di Giorgiae di Fratelli d'Italia. Come è noto i sondaggi danno il partito dellain testa e attualmente tocca il 24 per cento dei consensi, secondo l'ultima rilevazione Tecnè. Ma Pera va oltre e profetizza un futuro radioso per la leader di FdI: "Lei è come Berlusconi nel 1994 e Renzi nel 2014, avrà un grande successo...". Poi spiega anche le voci su un suo coinvolgimento nelle liste di FdI e non fa mistero di aver avuto contatti proprio con la: "Mi piacerebbe occuparmi della mia grande passione: le riforme costituzionali. E Giorgia ha battuto molto su questo tasto per provare a convincermi...". Negli ambienti di Fratelli d'Italia c'è molta fiducia sul risultato elettorale che ...

