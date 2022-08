Verso il voto | liste centrodestra | Casellati diventa un caso Gentiloni | “Su Pnrr correzioni possibili ma solo per cose limitate”

(Di sabato 20 agosto 2022) Il commissario Ue: “Guardiamo inverno senza troppo pessimismo”. Letta: “Contro il caro vita una mensilità di stipendio in più”. Conte: “Esci dalla nostalgia di Draghi”. Meloni: “La sinistra ha lasciato l’Italia in ginocchio”. Salvini: “Lascio a Letta dibattiti su fascismo”

Scegliendo i capilista e usando il giochino delle pluricandidature Conte ha, infatti, nominato direttamente tutti coloro che entreranno in parlamento rendendo ildegli iscritti un esercizio di ...Il 22 settembre, a quello nazionale, si aggiungerà, anch'esso anticipatamente, ilnella Regione Sicilia. Una terra che richiama la grande tradizione del popolarismo che, in un ...convogliail ... VERSO IL VOTO: WEEK END DI FUOCO PER PRESENTAZIONE LISTE, C'È TEMPO FINO ALLE 20 DI LUNEDÌ, TOTONOMI | Ultime notizie di cronaca Abruzzo - AbruzzoWeb A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...Per certi versi non rassicurante. Anche per queste ragioni mollare ... nella battaglia dei sondaggi, le previsioni del voto. Com’è noto, se una coalizione è staccata, sempre nei sondaggi, di 4-5 punti ...