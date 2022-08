Verona-Napoli | scontri 15 agosto | convalidati tre arresti | sono ventunenni

Leggi su sportface

(Di sabato 20 agosto 2022) Il Gip diha convalidato treper altrettanti, coinvolti neglitra tifoserie a margine didello scorso 15. La misura è quella deglidomiciliari per i tre indagati, accusati di violenza e lesioni pluriaggravate nei confronti di pubblico ufficiale commesse in occasione di manifestazioni sportive. Solo uno dei giovani aveva precedenti ed era noto alla Digos anche per essere un esponente di Casapound Italia, con un Daspo già a proprio nome. Alcuni agenti di Poliziastati colpiti da un gruppo di ultras che cercava di entrare in contatto con tifosi del(tra cui famiglie con bambini) a fine partita. Le indagini della Digos proseguono, con l’obiettivo ...