Vento di passioni, il significato segreto del titolo del film (Di sabato 20 agosto 2022) Vento di passioni è un melodramma che vede come protagonista Brad Pitt e che omaggia, col titolo, un passaggio della Bibbia Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 agosto 2022)diè un melodramma che vede come protagonista Brad Pitt e che omaggia, col, un passaggio della Bibbia

VincenzaSMF : @MartinusArend @Corriere No ma il corriere ,ne parla ,e le donne si scatenano ,vento di passioni ,rimane unico . - gatticiccioni : e ma che bello brad pitt in vento di passioni - AntonioArnolfo : @mariobianchi18 Le sue colonne sonore sono tutte belle, qualcuna bellissima, quella che a me piace di più è quella… - bellabravait : «L'assenza attenua le passioni mediocri e aumenta le grandi, come il vento spegne le candele e ravviva l'incendio.»… - Rosaria1Bianchi : L'assenza attenua le passioni mediocri e aumenta le grandi, come il vento spegne le candele e ravviva l'incendio. -