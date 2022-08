Vedete questa foto? È lo schiaffo finale di Ilary a Totti: ecco perché | Guarda (Di sabato 20 agosto 2022) Insieme per mettersi alle spalle il passato. Ilary Blasi e la sorella Melory non si sono mai perse di vista. Soprattutto in questo momento così difficile per la conduttrice che sta affrontando la separazione da Francesco Totti con l'ombra di Noemi Bocchi che la perseguita. Di fatto in questa situazione così delicata, per Ilary la famiglia è un rifugio da non sottovalutare. Così a Frontone ha ritrovato la sorella. Con Melory ha condiviso alcuni scatti al sole. Uno a colori, l'altro in bianco e nero. Un segnale chiaro: il tempo passa ma noi siamo sempre qui. Inoltre lo scatto pubblicato sui social è accompagnato da un cuore bianco, segno di grande purezza. La caratteristica che accompagnerebbe il rapporto tra Ilary e Melory. La sorella ha lanciato un messaggio chiaro a Ilary: ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Insieme per mettersi alle spalle il passato.Blasi e la sorella Melory non si sono mai perse di vista. Soprattutto in questo momento così difficile per la conduttrice che sta affrontando la separazione da Francescocon l'ombra di Noemi Bocchi che la perseguita. Di fatto insituazione così delicata, perla famiglia è un rifugio da non sottovalutare. Così a Frontone ha ritrovato la sorella. Con Melory ha condiviso alcuni scatti al sole. Uno a colori, l'altro in bianco e nero. Un segnale chiaro: il tempo passa ma noi siamo sempre qui. Inoltre lo scatto pubblicato sui social è accompagnato da un cuore bianco, segno di grande purezza. La caratteristica che accompagnerebbe il rapporto trae Melory. La sorella ha lanciato un messaggio chiaro a: ...

