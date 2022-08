Vanessa Bryant, lacrime al processo: “Choc per le foto dell’incidente in cui morì Kobe” (Di sabato 20 agosto 2022) Vanessa Bryant, vedova della star del basket Kobe Bryant, ha ripercorso in tribunale il suo dolore quando scoprì che funzionari della contea di Los Angeles avevano condiviso in privato foto dei resti delle vittime dell’incidente in cui erano morti il marito e la figlia. La testimonianza della donna è riportata dal New York Times. “Avrei voluto correre giù dall’isolato e urlare, ma non potevo scappare. Non potevo fuggire via, non potevo sfuggire al mio corpo”, ha spiegato in aula. Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria, con altre sette persone sono le vittime di un incidente in elicottero causato da un errore del pilota. Le foto di quei corpi straziati, mostrate in ambiti non professionali, hanno spinto Vanessa ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 20 agosto 2022), vedova della star del basket, ha ripercorso in tribunale il suo dolore quando scoprì che funzionari della contea di Los Angeles avevano condiviso in privatodei resti delle vittimein cui erano morti il marito e la figlia. La testimonianza della donna è riportata dal New York Times. “Avrei voluto correre giù dall’isolato e urlare, ma non potevo scappare. Non potevo fuggire via, non potevo sfuggire al mio corpo”, ha spiegato in aula.e la figlia Gianna Maria, con altre sette persone sono le vittime di un incidente in elicottero causato da un errore del pilota. Ledi quei corpi straziati, mostrate in ambiti non professionali, hanno spinto...

Luce_news : Vanessa Bryant, lacrime al processo: “Choc per le foto dell’incidente in cui morì Kobe” - FQMagazineit : Kobe Bryant, le lacrime della moglie Vanessa al processo per le foto dell’incidente: “Non voglio che le mie figlie… - lacittanews : Vanessa Bryant ha testimoniato al processo per la diffusione delle foto dei resti di Kobe Bryant e della piccola Gi… - SportandoIT : Vanessa Bryant: Sono disposta ad andare all’inferno per ottenere giustizia per Kobe e Gianna - TELEMUNDO52 : Emotivo testimonio de Vanessa Bryant -