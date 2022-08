Vancouver: Bronzetti sfida Peterson in “semi” (Di sabato 20 agosto 2022) La 23enne romagnola, seconda nel seeding, punta all'ingresso in finale del WTA 125k sul cemento canadese. Al di là della rete trova la 27enne di Stoccolma, n.87 al mondo e quinta testa di serie Leggi su federtennis (Di sabato 20 agosto 2022) La 23enne romagnola, seconda nel seeding, punta all'ingresso in finale del WTA 125k sul cemento canadese. Al di là della rete trova la 27enne di Stoccolma, n.87 al mondo e quinta testa di serie

