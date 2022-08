Vacanze in montagna, non farti trovare impreparato: 5 accessori che possono salvarti il viaggio (Di sabato 20 agosto 2022) Vuoi andare in vacanza in montagna ma non sei esperto? Non farti trovare impreparato: trova questi 5 accessori per viaggiare tranquillo Vacanze in montagna (Pixabay)Tra le mete più gettonate di quest’anno c’è sicuramente la montagna. Questo perché per il caldo della torrida estate anche il mare per molti può essere estenuante. In montagna d’estate il clima è mite, i luoghi sono meno affollati e c’è un contatto diretto e rifocillante con la natura. Viaggiare in montagna però può essere anche altrettanto pericoloso e con il boom di prenotazioni di quest’anno di persone poco esperte si rischia veramente tanto. Trekking, escursioni, passeggiate: sono le attività più amate in assoluto per una vacanza in ... Leggi su direttanews (Di sabato 20 agosto 2022) Vuoi andare in vacanza inma non sei esperto? Non: trova questi 5per viaggiare tranquilloin(Pixabay)Tra le mete più gettonate di quest’anno c’è sicuramente la. Questo perché per il caldo della torrida estate anche il mare per molti può essere estenuante. Ind’estate il clima è mite, i luoghi sono meno affollati e c’è un contatto diretto e rifocillante con la natura. Viaggiare inperò può essere anche altrettanto pericoloso e con il boom di prenotazioni di quest’anno di persone poco esperte si rischia veramente tanto. Trekking, escursioni, passeggiate: sono le attività più amate in assoluto per una vacanza in ...

tacconi_tommaso : RT @trainline_it: Alcuni si godono il mare ??, altri scappano in montagna??. Ad ognuno le sue vacanze. Prenota su Trainline e risparmia sul t… - Gaia_Sally_ : @giuseppebelli16 @jacko_cecilia Sono una delle poche italiane alle quali non piace il mare, tu sei stata carina e i… - Stefano_Cassone : I miei #3FattiDiOggi 20/08 1. Una giornata nuvolosa con pioviggine per tutta la mattina ma abbiamo fatto il nostro… - JPaul33267538 : RT @archivetro: @JPaul33267538 Qui in Austria la montagna è meno affollata e da molti anni è per noi meta di rilassanti vacanze. Grazie JPa… - archivetro : @JPaul33267538 Qui in Austria la montagna è meno affollata e da molti anni è per noi meta di rilassanti vacanze. Gr… -