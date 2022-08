Usa, una donna si toglie le manette nell’auto della polizia e apre il fuoco: due feriti – Il video (Di sabato 20 agosto 2022) Un video mostra una donna ammanettata nel retro di un’auto della polizia che riesce a liberarsi, afferrare un fucile d’assalto AR-15 degli agenti e sparare contro alcune persone. E’ successo in Oklahoma, negli Stati Uniti, secondo quanto emerge dai media americani. Foxnews riferisce che la donna ha colpito un poliziotto e un civile, e che entrambi si trovano ora ricoverati in ospedale. La donna è stata identificata come Rachel Zion Clay, 36 anni. «Ci sono diversi interruttori, uno è quello per sbloccare il blocco dell’arma e lei lo ha trovato, lo ha sbloccato ed è stata in grado di recuperare un fucile AR-15», ha detto il vicesceriffo della contea di Grady Gary Boggess, citato da Abc. Ora la donna si trova in carcere. La cauzione è stata fissata a 1 ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) Unmostra unaammanettata nel retro di un’autoche riesce a liberarsi, afferrare un fucile d’assalto AR-15 degli agenti e sparare contro alcune persone. E’ successo in Oklahoma, negli Stati Uniti, secondo quanto emerge dai media americani. Foxnews riferisce che laha colpito un poliziotto e un civile, e che entrambi si trovano ora ricoverati in ospedale. Laè stata identificata come Rachel Zion Clay, 36 anni. «Ci sono diversi interruttori, uno è quello per sbloccare il blocco dell’arma e lei lo ha trovato, lo ha sbloccato ed è stata in grado di recuperare un fucile AR-15», ha detto il vicesceriffocontea di Grady Gary Boggess, citato da Abc. Ora lasi trova in carcere. La cauzione è stata fissata a 1 ...

Agenzia_Ansa : Crescere un figlio in America costa 300 mila dollari. Lo rivela una stima della Brookings Institution, riportata da… - Tg3web : Salman Rushdie è stato accoltellato durante una conferenza negli Usa. Ricoverato in ospedale per le ferite riportat… - Agenzia_Ansa : L'amministrazione Biden ha annunciato che la carenza d'acqua nel fiume Colorado ha superato una soglia che richiede… - JozeJechich_JJ : Uno sbloccaricordi ai putinisti ???? scatenati contro #Sanna Marin: ecco Maria Zacharova portavoce di Lavrov in una d… - HEDANG3L : una squadra di calcio usa meno uno stadio -