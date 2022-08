Usa, i documenti sequestrati dall'Fbi a Trump preoccupano la Casa Bianca (Di sabato 20 agosto 2022) - Washington ritiene - secondo quanto riportato dalla Cnn - che le informazioni potrebbero mettere a rischio fonti e metodi dell'intelligence statunitense. Intanto l'ex vice di Trump, Pence, ha ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 agosto 2022) - Washington ritiene - secondo quanto riportatoa Cnn - che le informazioni potrebbero mettere a rischio fonti e metodi dell'intelligence statunitense. Intanto l'ex vice di, Pence, ha ...

_Nico_Piro_ : #18agosto gli Usa tra Assange e Trump. Un???? Trump ha messo alla gogna per anni coloro che diffondevano documenti r… - Corriere : «Trump indagato per spionaggio» Trovati documenti pure su Macron - Agenzia_Ansa : Documenti sulle armi nucleari e altre informazioni sensibili sulla sicurezza degli Stati Uniti e non solo. Se fosse… - PRCPadova : RT @SMaurizi: 7. il Dipartimento di Stato dell'era Biden continua a rilasciarmi ogni mese dalle 10 alle 100 pagine di documenti completamen… - PRCPadova : RT @SMaurizi: 3. dal 2018,il governo USA, esattamente il #DipartimentoDiStato,mi nega l'accesso ai documenti su Julian #Assange e #WikiLeak… -