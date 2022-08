Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sposano? Spunta l’anello: “Ha detto sì” (Di sabato 20 agosto 2022) Durante il loro percorso a Uomini e Donne lui la chiamava “principessa”. Non stupisce allora che anche al di fuori del contesto televisivo Veronica Rimondi e Matteo Farnea stiano vivendo un amore da favola. La storia tra di loro è iniziata solo pochi mesi fa, dal momento che Veronica ha scelto il suo ex corteggiatore sul finale della passata stagione tv, eppure farebbero sul serio. O almeno questo fa pensare l’anello Spuntato al dito della ex tronista. Un anello diverso da quello che le ragazze sono solite portare, dal momento che invece delle pietre preziose c’è l’iniziale del ragazzo che le ha rubato al cuore. “She said yes” scrive Matteo, e l’espressione è quella che viene utilizzata quando c’è di mezzo una proposta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Durante il loro percorso alui la chiamava “principessa”. Non stupisce allora che anche al di fuori del contesto televisivostiano vivendo un amore da favola. La storia tra di loro è iniziata solo pochi mesi fa, dal momento cheha scelto il suo ex corteggiatore sul finale della passata stagione tv, eppure farebbero sul serio. O almeno questo fa pensareto al dito della ex tronista. Un anello diverso da quello che le ragazze sono solite portare, dal momento che invece delle pietre preziose c’è l’iniziale del ragazzo che le ha rubato al cuore. “She said yes” scrive, e l’espressione è quella che viene utilizzata quando c’è di mezzo una proposta ...

matteosalvinimi : L’abbiamo fortemente voluto - come Lega - quando ero ministro. Si dimostra, ogni giorno di più, un potente deterren… - c_appendino : Un gesto disgustoso di cui magari i responsabili andranno pure fieri, ignorando chi fosse Tina Anselmi e quanto del… - matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria, dopo l’ennesima follia registrata nelle carceri i… - Ettore79597694 : RT @flayawa: @AngeloSantoro Per la cronaca: è sposata. Esiste qualcosa che si chiama rispetto per se stessi e per gli altri. Non credo che… - FebyTH : RT @flawslou: invidiando molto la forza fisica, mentale e di volontà degli atleti della 25 km. uomini e donne. EROI. #roma2022 -