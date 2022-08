“Un’ombra sulla verità”: il potere subdolo e distruttivo del veleno negazionista (Di sabato 20 agosto 2022) Un film che parla di noi, della nostra società senza filtri e senza memoria, del veleno che silenziosamente e fatalmente avvolge più o meno ogni tema, capace di corrodere addirittura verità accertate, fino a riscrivere una... Leggi su europa.today (Di sabato 20 agosto 2022) Un film che parla di noi, della nostra società senza filtri e senza memoria, delche silenziosamente e fatalmente avvolge più o meno ogni tema, capace di corrodere addiritturaaccertate, fino a riscrivere una...

telodogratis : “Un’ombra sulla verità”: il potere subdolo e distruttivo del veleno negazionista - SantisGemma : - EnricoFaraboll1 : sarebbero dovuti arrivare da Washington non si è vista nemmeno l'ombra. La FED americana non risulta nemmeno aver m… - ritsa68 : Dazebao News - “Un’ombra sulla verità”, un thriller di Philippe Le Guay che fa riflettere - TizianaBtz : RT @andrea_picchio: Sono seduto in una fila di tavolini che sembrano abbandonati, sulla stretta spiaggia di sassi all'ombra della veranda d… -