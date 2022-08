Una Vita, anticipazioni Gran Finale, la puntata sorpresa ambientata nel XXI secolo (Di sabato 20 agosto 2022) Una Vita, la celebre soap spagnola ambientata nel quartiere di Acacias tornerà sui nostri teleschermi lunedì 22 agosto dopo la consueta pausa estiva. Uno stop deciso da Canale 5 che quest’anno ha fatto trattenere ancora di più il fiato alle migliaia di fans, ansiosi di sapere come finisce Una Vita. Dopo sette anni di programmazione infatti la soap di Acacias si appresta a salutare i suoi fedeli, e la fine di Una Vita è prevista per l’autunno. Una Vita, Genoveva muore Mancano ormai poche puntate all‘epilogo di Una Vita e, dopo lo stop di Ferragosto, i protagonisti torneranno a farci compagnia sulle reti Mediaset lunedì prossimo pronti allo sprint Finale. Ricordiamo infatti che in Spagna la soap si è già conclusa lo scorso anno, poco prima dell’estate, mentre da noi si ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 20 agosto 2022) Una, la celebre soap spagnolanel quartiere di Acacias tornerà sui nostri teleschermi lunedì 22 agosto dopo la consueta pausa estiva. Uno stop deciso da Canale 5 che quest’anno ha fatto trattenere ancora di più il fiato alle migliaia di fans, ansiosi di sapere come finisce Una. Dopo sette anni di programmazione infatti la soap di Acacias si appresta a salutare i suoi fedeli, e la fine di Unaè prevista per l’autunno. Una, Genoveva muore Mancano ormai poche puntate all‘epilogo di Unae, dopo lo stop di Ferragosto, i protagonisti torneranno a farci compagnia sulle reti Mediaset lunedì prossimo pronti allo sprint. Ricordiamo infatti che in Spagna la soap si è già conclusa lo scorso anno, poco prima dell’estate, mentre da noi si ...

