Una classifica dei film di Star Wars diversa da tutte le altre (Di sabato 20 agosto 2022) I tentativi di mettere in fila dal migliore al peggiore i capitoli del franchise abbondano, ma spesso sono esercizi pigri che non fanno altro che perpetuare lo status quo Leggi su wired (Di sabato 20 agosto 2022) I tentativi di mettere in fila dal migliore al peggiore i capitoli del franchise abbondano, ma spesso sono esercizi pigri che non fanno altro che perpetuare lo status quo

GiusCandela : Serie cult per una generazione. Numero sorprendenti su RaiPlay, sempre in classifica tra le più viste. Una stagione… - Inter_1908___ : RT @InterHubOff: ??Lautaro: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro contro una squadra che pressa molto. Siamo contenti, abbiamo 6 punti in classifi… - GiuliaLoglisci_ : ??#Lautaro: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro contro una squadra che pressa molto. Siamo contenti, abbiamo 6 punti in… - InterHubOff : ??Lautaro: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro contro una squadra che pressa molto. Siamo contenti, abbiamo 6 punti in c… - Samuele : @torinista Della difesa, se devo fare una classifica, al primo posto RR, poi Koffi e terzo Buongiorno (che ha sbagliato 2/3 chiusure). -