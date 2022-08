ULTIM’ORA – La Champions League negli Stati Uniti | accordo in queste ore!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 20 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Diario AS sul proprio account Twitter, la UEFA avrebbe raggiunto unper la vendita dei diritti televisivid’America. L’verrà siglato con con CBS, Viacom e Paramount e porterà nelle casse della UEFA circa 1,5 miliardi di dollari in sei anni: dal 2024 al 2030.uefa usa L’intesa prenderà dunque il via con l’inizio della nuova edizione della. Per Paramount non è il primo contratto siglato con la UEFA, infatti, nel precedente, l’emittente americana versava circa 100 milioni di euro all’anno nelle casse europee; con il nuovo contratto, invece, pagherà circa 250 milioni di dollari all’anno. L’intesa tra le due parti nasce in primis ...