Ultime Notizie – Zanzare, oggi la Giornata mondiale degli “animali più pericolosi del pianeta” (Di sabato 20 agosto 2022) Le Zanzare “sono gli animali più pericolosi della terra in quanto possono trasmettere malattie come: malaria, dengue, filariosi, chikungunya, zika, febbre gialla. Le malattie trasmesse dal vettore zanzara mettono a rischio la vita di miliardi di persone”. Lo ricorda l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in occasione oggi della Giornata mondiale delle Zanzare. Il 20 agosto 1897 Sir Donald Ross, premio Nobel per la Medicina nel 1902, scoprì che il pizzico delle Zanzare femmine della specie Anopheles può far contrarre all’uomo la malaria, da questa importante scoperta il 20 agosto è dedicato alla Giornata mondiale delle Zanzare. “Ogni anno oltre 600mila persone muoiono di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 20 agosto 2022) Le“sono glipiùdella terra in quanto possono trasmettere malattie come: malaria, dengue, filariosi, chikungunya, zika, febbre gialla. Le malattie trasmesse dal vettore zanzara mettono a rischio la vita di miliardi di persone”. Lo ricorda l’Organizzazionedella sanità (Oms) in occasionedelladelle. Il 20 agosto 1897 Sir Donald Ross, premio Nobel per la Medicina nel 1902, scoprì che il pizzico dellefemmine della specie Anopheles può far contrarre all’uomo la malaria, da questa importante scoperta il 20 agosto è dedicato alladelle. “Ogni anno oltre 600mila persone muoiono di ...

