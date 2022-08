Ultime Notizie – Ucraina, Russia: uccisi 100 militanti, tra loro 20 mercenari Usa (Di sabato 20 agosto 2022) L’attacco con armi ad alta precisione nella zona di Andreevka, nella regione di Kharkiv, ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo Le forze russe, in un attacco con armi ad alta precisione, hanno ucciso più di 100 militanti, tra cui 20 mercenari americani, nella zona di Andreevka, nella regione di Kharkiv. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo, il generale Igor Konashenkov, citato dalla Tass. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 20 agosto 2022) L’attacco con armi ad alta precisione nella zona di Andreevka, nella regione di Kharkiv, ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo Le forze russe, in un attacco con armi ad alta precisione, hanno ucciso più di 100, tra cui 20americani, nella zona di Andreevka, nella regione di Kharkiv. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo, il generale Igor Konashenkov, citato dalla Tass. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

