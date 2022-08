Ultime Notizie – Terremoto oggi Reggio Emilia, scossa di magnitudo 3.2 (Di sabato 20 agosto 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata a 3 km da Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, alle 20.12 a una profondità di 9 km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma. Al momento nella zona interessata dalla scossa in provincia di Reggio Emilia non si registrano danni a persone o cose. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 20 agosto 2022) Unadidi3.2 è stata registrata a 3 km da Bagnolo in Piano, in provincia di, alle 20.12 a una profondità di 9 km. Ilè stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma. Al momento nella zona interessata dallain provincia dinon si registrano danni a persone o cose. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 88 morti e 24.394 positivi, il tasso di positività è al 14,8%. In calo i ricoveri… - sole24ore : ?? In un messaggio su #Twitter #VolodymyrZelensky, ha ringraziato il presidente #Usa, #JoeBiden, per il nuovo pacche… - LaSaccente : Ogni giorno le ultime notizie dal mondo sono una mazzata tra capo e collo - junews24com : Juric parla ancora di Bremer: messaggio al difensore della Juve - -