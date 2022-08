Ultime Notizie – Pensioni a mille euro, ecco quanto costerebbe aumento assegno (Di sabato 20 agosto 2022) Aumentare le Pensioni, portando la soglia minima a 1.000 euro, costerebbe 31 miliardi di euro e interesserebbe circa 6 milioni di persone. E’ quanto emerge dallo studio dell’Osservatorio conti pubblici italiani, che ha elaborato i dati Inps relativi al 2020: i pensionati con un reddito fino al trattamento minimo (515,58 euro) sono 2,1 milioni; quelli fino a due volte il minimo (tra 515,59 e 1031,16 euro) sono 3,8 milioni. Portare a 1.000 euro il reddito Pensionistico di tutti i percettori di pensione minima costerebbe circa 19,5 miliardi. Aggiungendo i pensionati con un reddito fino a due volte il minimo (la maggior parte dei quali ha un reddito Pensionistico inferiore a 1.000 euro) ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 20 agosto 2022) Aumentare le, portando la soglia minima a 1.00031 miliardi die interesserebbe circa 6 milioni di persone. E’emerge dallo studio dell’Osservatorio conti pubblici italiani, che ha elaborato i dati Inps relativi al 2020: i pensionati con un reddito fino al trattamento minimo (515,58) sono 2,1 milioni; quelli fino a due volte il minimo (tra 515,59 e 1031,16) sono 3,8 milioni. Portare a 1.000il redditostico di tutti i percettori di pensione minimacirca 19,5 miliardi. Aggiungendo i pensionati con un reddito fino a due volte il minimo (la maggior parte dei quali ha un redditostico inferiore a 1.000) ...

