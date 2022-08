Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022, Di Maio: “Con destra sfascia-conti Italia rischia default” (Di sabato 20 agosto 2022) “Il trio sfascia-conti Salvini Berlusconi Meloni in 15 giorni ha già fatto promesse per 100 miliardi di euro. C’è un problema enorme, di sicurezza economica del Paese: o vi stanno prendendo in giro o, se fanno sul serio, rischiamo il default”. Così Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, in un video pubblicato sui suoi canali social. “Azzerare l’Iva” sui prodotti di prima necessità e introdurre “il tetto massimo al prezzo del gas sono due obiettivi importanti – rimarca – Sono delle priorità che si possono affrontare con soluzioni realizzabili. Ma io qui vedo una politica litigiosa, che molto spesso passa il tempo ad attaccare me e la coalizione progressista, quando invece la priorità dovrebbe essere avere un governo in grado, in queste settimane, di andare ai tavoli europei per ottenere gli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 20 agosto 2022) “Il trioSalvini Berlusconi Meloni in 15 giorni ha già fatto promesse per 100 miliardi di euro. C’è un problema enorme, di sicurezza economica del Paese: o vi stanno prendendo in giro o, se fanno sul serio,mo il”. Così Luigi Di, leader di Impegno Civico, in un video pubblicato sui suoi canali social. “Azzerare l’Iva” sui prodotti di prima necessità e introdurre “il tetto massimo al prezzo del gas sono due obiettivi importanti – rimarca – Sono delle priorità che si possono affrontare con soluzioni realizzabili. Ma io qui vedo una politica litigiosa, che molto spesso passa il tempo ad attaccare me e la coalizione progressista, quando invece la priorità dovrebbe essere avere un governo in grado, in queste settimane, di andare ai tavoli europei per ottenere gli ...

