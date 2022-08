Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022 | ancora no fumata bianca per liste Forza Italia e Fdi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 20 agosto 2022) Dopo una notte ad alta tensione e di frenetiche trattative, raccontano,non ci sarebbe laper ledialledel 25 settembree quindi a ‘cascata’ di Fratelli d’, cui spetterà mettere il sigillo finale anche perché manca all’appello la ‘pratica’ dei centristi di ‘Noi moderati’. Riferiscono che ci sarebbe da sciogliere in particolare il nodo dei capilista al proporzionale. Intanto la Lega ha comunicato che il segretario Matteo Salvini sarà capolista in Senato anche in Basilicata. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione