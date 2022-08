Ultime Notizie – Elezioni 2022, tensione in Forza Italia: non c’è intesa su liste (Di sabato 20 agosto 2022) Resta alta la tensione in casa Forza Italia, alle prese con le liste elettorali. I tempi sono strettissimi (lunedì alle 20 vanno depositate le candidature), ma fino ad ora non è bastata una maratona no stop, notte compresa per uscire dallo stallo e chiudere la partita. La trattativa prosegue a singhiozzi, tra stop and go e veleni. Ci sono malumori in Veneto, legati soprattutto alle scelte dei vertici del partito sulla griglia dei nomi, a cominciare dalla decisione di ‘dirottare’ nell’uninominale della Basilicata il presidente del Senato, la padovana Maria Elisabetta Casellati, eletta nel 2018 in Veneto, circoscrizione 1. Nel collegio di Padova (ora Veneto 2 secondo le modifiche dovute al taglio del numero dei parlamentari) dovrebbe candidarsi la bolognese Annamaria Bernini, capogruppo al Senato azzurro. Maldipancia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 20 agosto 2022) Resta alta lain casa, alle prese con leelettorali. I tempi sono strettissimi (lunedì alle 20 vanno depositate le candidature), ma fino ad ora non è bastata una maratona no stop, notte compresa per uscire dallo stallo e chiudere la partita. La trattativa prosegue a singhiozzi, tra stop and go e veleni. Ci sono malumori in Veneto, legati soprattutto alle scelte dei vertici del partito sulla griglia dei nomi, a cominciare dalla decisione di ‘dirottare’ nell’uninominale della Basilicata il presidente del Senato, la padovana Maria Elisabetta Casellati, eletta nel 2018 in Veneto, circoscrizione 1. Nel collegio di Padova (ora Veneto 2 secondo le modifiche dovute al taglio del numero dei parlamentari) dovrebbe candidarsi la bolognese Annamaria Bernini, capogruppo al Senato azzurro. Maldipancia ...

Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - sole24ore : ?? In un messaggio su #Twitter #VolodymyrZelensky, ha ringraziato il presidente #Usa, #JoeBiden, per il nuovo pacche… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 20-08-2022 ore 19:10 - #Ultime #Notizie #20-08-2022 #19:10 - corgiallorosso : #RomaPrimavera, esordio col botto per Guidi: 3-0 a Cesena - corgiallorosso : #Belotti disposto ad abbassare le pretese sull’ingaggio per raggiungere la capitale -