Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda: “Letta-Meloni impongono confronto Tv a 2” (Di sabato 20 agosto 2022) “Vi spiego cosa sta succedendo sui confronti. Letta e Meloni stanno dicendo a Rai (Bruno Vespa) e Corriere che sono pronti a confrontarsi solo tra di loro. Vogliono continuare questa stucchevole telenovela Sandra e Raimondo. Oggi scriveremo agli editori e ad Agcom“. E’ quanto scrive sui social Carlo Calenda, leader di Azione. “Accettare diktat da due dei quattro leader delle coalizioni – afferma Calenda – è una violazione della parità di trattamento che i media offrono in ogni Paese democratico. E al di là degli aspetti legali dovrebbero essere per primi giornali/televisioni a non chinare la testa davanti a queste pretese. Chiediamo pertanto formalmente al Corriere e alla Rai di organizzare un confronto a quattro e di non sottostare a richieste inaccettabili da parte di Meloni e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 20 agosto 2022) “Vi spiego cosa sta succedendo sui confronti.stanno dicendo a Rai (Bruno Vespa) e Corriere che sono pronti a confrontarsi solo tra di loro. Vogliono continuare questa stucchevole telenovela Sandra e Raimondo. Oggi scriveremo agli editori e ad Agcom“. E’ quanto scrive sui social Carlo, leader di Azione. “Accettare diktat da due dei quattro leader delle coalizioni – afferma– è una violazione della parità di trattamento che i media offrono in ogni Paese democratico. E al di là degli aspetti legali dovrebbero essere per primi giornali/televisioni a non chinare la testa davanti a queste pretese. Chiediamo pertanto formalmente al Corriere e alla Rai di organizzare una quattro e di non sottostare a richieste inaccettabili da parte die ...

Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - sole24ore : ?? In un messaggio su #Twitter #VolodymyrZelensky, ha ringraziato il presidente #Usa, #JoeBiden, per il nuovo pacche… - zazoomblog : Ultime Notizie – Zanzare oggi la Giornata mondiale degli “animali più pericolosi del pianeta” - #Ultime #Notizie… - junews24com : Juventus, ospite speciale a seguire l'allenamento. Ha incontrato Di Maria - - antomastrangel0 : Ultime notizie riportano #Salvini capolista per la Lega in #Basilicata e la Casellati per Forza Italia. Ok, per una… -