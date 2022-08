Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 1.063 contagi e 5 morti: bollettino 20 agosto (Di sabato 20 agosto 2022) Sono 1.063 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 agosto 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. Nel dettaglio, comunica la Regione, ”in Toscana sono 1.366.204 i casi di positività al Coronavirus, 1.063 in più rispetto a ieri (178 confermati con tampone molecolare e 885 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.272.411 (93,1% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 761 tamponi molecolari e 7.119 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,5% è risultato positivo. Sono invece 1.613 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 20 agosto 2022) Sono 1.063 i nuovida coronavirus202022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. Nel dettaglio, comunica la Regione, ”insono 1.366.204 i casi di positività al Coronavirus, 1.063 in più rispetto a ieri (178 confermati con tampone molecolare e 885 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.272.411 (93,1% dei casi totali).sono stati eseguiti 761 tamponi molecolari e 7.119 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,5% è risultato positivo. Sono invece 1.613 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, ...

