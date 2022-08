Udinese Salernitana 0-0: pareggio a reti inviolate e poche emozioni alla Dacia Arena (Di sabato 20 agosto 2022) Allo stadio Dacia, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Udinese e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dacia, Udinese e Salernitana si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Udinese Salernitana 0-0 MOVIOLA 1 ‘ INIZIO PARTITA – Primo pallone giocato dalla formazione di casa. 5? GRANDE OCCASIONE Udinese – Roberto Pereyra mette in area un pallone ma uno dei difensori riesce ad intervenire all’ultimo istante ed evita guai grossi. Per il direttore di gara il tocco è con la mano e fischia CALCIO DI RIGORE. 7? VAR – Non è calcio di rigore! Il contatto tra il pallone e il difensore della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Allo stadio, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadiosi affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1 ‘ INIZIO PARTITA – Primo pallone giocato dformazione di casa. 5? GRANDE OCCASIONE– Roberto Pereyra mette in area un pallone ma uno dei difensori riesce ad intervenire all’ultimo istante ed evita guai grossi. Per il direttore di gara il tocco è con la mano e fischia CALCIO DI RIGORE. 7? VAR – Non è calcio di rigore! Il contatto tra il pallone e il difensore della ...

